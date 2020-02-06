Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 9 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 3 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 13,30 gram metamfetamin maddesi, 0,60 gram afyon sakızı maddesi, 165,74 gram esrar, 2,9 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet fişek ele geçirildi.



Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - IĞDIR