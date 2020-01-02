Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentteki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 220,84 gram sentetik uyuşturucu, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 hassas terazi ve 4 tabanca ile bu tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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