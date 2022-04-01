Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

01.04.2022 19:34
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 25 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaparken, 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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