Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 25 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaparken, 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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