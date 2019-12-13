Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Iğdır'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Iğdır'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.E.B, H.A.K. ve Y.V'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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