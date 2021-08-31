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Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar - Son Dakika

Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar

31.08.2021 12:17

Iğdır'da kısa süre önce kurulan ve dekoratif demir ürünleri ihraç eden fabrika, hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Iğdır'da kısa süre önce kurulan ve dekoratif demir ürünleri ihraç eden fabrika, hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Iğdır Organize ve Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada kapı, korkuluk, aydınlatma direği, kış bahçesi ve kameriyeler için dekoratif demir ürünleri imal ediliyor.

Ürünler, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Suriye, Cezayir ve Tunus'a ihraç ediliyor.

Yıllık 6 bin ton dekoratif demir işletme kapasitesi olan ve şimdilik 28 kişinin iş sahibi olduğu fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başlayınca yaklaşık 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Ferdi Gürel, AA muhabirine, devletin 2010 yılında organize sanayi bölgesine yaptığı yatırımların meyvelerinin alındığını söyledi.

Kentteki organize sanayi bölgesinde 19 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Gürel, şöyle konuştu:

"Toplamda Iğdır Organize ve Sanayi Bölgesi'nde 610 kişiye istihdam sağlanmaya başlandı. Bunlardan 120'si kadın çalışan. Yine bunun yanında 12 şahıs,19 tüzel şahıs firmamız da inşaat aşmasındadır. Ayrıca 60 adet de boş arsa bulunmaktadır. Yatırımcılarımızı Iğdır'da davet ediyoruz. Bu firmamız (demir işleme fabrikası) da çeşitli bölgelere ihracat yapan bir firmadır. 2019 yılında faaliyete başlayan bu firmanın, Iğdır'da olması bizleri memnun etmektedir. Fabrikanın ilimizden ihracat yapması ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimi açısında çok önemlidir. Umarım diğer işletmelere bu ferforje firmamız örnek teşkil eder."

"Valiliğin daveti üzerine Iğdır'a bu işletmeyi kurmaya karar verdik"

Özsan Ferforje'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk ise 1987'de İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 280 metrekarelik bir atölye kurduklarını anlattı.

İlk başta makine imalatıyla sektöre başladıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ve dünyada ferforje rağbet görmeye başladı. Biz de ferforje makineleri üretmeye başladık. İstanbul'da, Denizli'de bu işi yapmaya başladık. Tabi bu sektöre ihtiyaç artınca taleplere karşılık vermek için ve sektörün hiç bulunmadığı pazar bölgesine yakın Doğu Anadolu Bölgesi'nde yatırım yapmaya karar verdik. 2016 yılında Iğdır Valiliğinin daveti üzerine Iğdır'da bu işletmeyi kurmaya karar verdik. Amacımız burada yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlamaktır."

Öztürk, kente 2 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade ederek, bölgedeki belediyeler ile kurumların çevre düzenlemesi işlerine cevap vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ali Öztürk, "2018 yılında tam faaliyet başladık, 2018 yılından bugüne İran'dan Türkiye'ye ferforje ürünü gelmiyor. Bizim hedefimiz ithalatı önlemektir. Bunda başarılı olduğumuza da inanıyorum." diye konuştu.

Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar
Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar
Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar
Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar
Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar

İstihdam, Fabrika, Tunus, Iğdır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'dan 6 ülkeye dekoratif demir ürünleri ihraç ediyorlar - Son Dakika


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