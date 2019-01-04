Son Dakika Haberleri: Iğdır'dan Acı Haber: 1 Şehit

Iğdır'dan Acı Haber: 1 Şehit

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaya devriye görevindeki askerlere teröristlerce ateş açıldı.

Iğdır'dan Acı Haber: 1 Şehit, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaya devriye görevindeki askerlere teröristlerce ateş açıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 1 asker şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada "İlimiz Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığında yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando koluna sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8-10 kişi oldukları tahmin edilen bölücü mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az 2'sinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı düşünülmektedir" denildi.

(Ercan Tunç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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