Iğdır'dan çalınan otomobil Kars'ta saklandığı odunlukta ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'dan çalınan otomobil Kars'ta saklandığı odunlukta ele geçirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, Iğdır'dan çalınıp plakası söküldüğü tespit edilen bir otomobil gizlendiği odunlukta bulunarak sahibine teslim edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda, Iğdır'dan çalınıp plakası söküldüğü tespit edilen bir otomobil gizlendiği odunlukta bulunarak sahibine teslim edildi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Iğdır'dan çalınan ve plakası sökülen bir otomobilin Sarıkamış ilçesine getirilebileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polislerce aracın bulunması için gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameraları görüntüleri izlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu otomobili çaldığı belirlenen S.T'nin ilçedeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.T'yi yakalayan polis, çalıntı otomobili de bu kişinin odunluğunda buldu. Otomobilin sahibine teslim edildiği, zanlının işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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