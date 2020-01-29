Iğdır'dan deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Iğdır'dan deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika

Iğdır'dan deprem bölgesine yardım seferberliği

6 saat önce

Birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da Elazığ ve Malatya için toplanan malzemeler bölgeye gönderilmek üzere Iğdır AFAD'a teslim edildi.

Iğdır'dan deprem bölgesine yardım seferberliği, System.String[]

Birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da Elazığ ve Malatya için toplanan malzemeler bölgeye gönderilmek üzere Iğdır AFAD'a teslim edildi.


AFAD'ın depremin vurduğu Elazığ ve Malatya için düzenlediği yardım kampanyası Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Iğdır'da da büyük destek gördü. Iğdır'da vatandaşlar, AFAD'ın açmış olduğu hesaplara yaptığı nakdi yardımın yanı sıra bölgeye gönderilmek üzere battaniye, giysi, oyuncak, gıda, ayakkabı, atkı, bere, ısıtıcı ve birçok malzeme topladı. Toplanan bütün malzemeler Iğdır AFAD tarafından bölgeye gönderilmek üzere tutanakla teslim alındı.


Vatandaşların yaptıkları yardımları toplayıp bir araya getiren Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, Elazığ'da meydana gelen depremin kendilerini çok üzdüğünü, vatandaşlardan toplanan yardımı bir araya getirerek arkadaşlarıyla AFAD'a teslim ettiklerini söyledi. Özcan konuşmasında, "Biz Iğdırlı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek Elazığ'da yaşanan deprem için birçok malzeme topladık. Topladığımız bu malzemeleri de AFAD müdürlüğüne teslim ettik. Biz malzeme toplarken toplanan bu malzemelerin sıfır olmasına dikkat ettik. Vatandaşlarımızı bu şekilde birliktelik içinde olması bizi çok mutlu etti" dedi. - IĞDIR

Malatya, Elazığ, Iğdır, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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