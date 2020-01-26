Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor - Son Dakika

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Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Iğdır Valiliği harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Iğdır Valiliği harekete geçti.
Iğdır'dan deprem bölgesine UMKE Ekibi (1 araç, 5 personel), 112 Sağlık Ekibi (1 araç, 3 personel), AFAD Ekibi (1 araç, 3 personel) sevk edildi. Bölgeye varan ekipler arama kurtarma çalışmalarına hemen katıldı.
Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor. - IĞDIR
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