Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor - Son Dakika

Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Iğdır Valiliği harekete geçti.

Iğdır'dan Elazığ'a sevk edilen ekipler canla başla çalışıyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Iğdır Valiliği harekete geçti.


Iğdır'dan deprem bölgesine UMKE Ekibi (1 araç, 5 personel), 112 Sağlık Ekibi (1 araç, 3 personel), AFAD Ekibi (1 araç, 3 personel) sevk edildi. Bölgeye varan ekipler arama kurtarma çalışmalarına hemen katıldı.


Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor. - IĞDIR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Elazığ, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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