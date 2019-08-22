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Iğdır'dan Nahcivan'a fide ihracatı gerçekleşti

43 dakika önce

Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyetine domates fidesi ihracatı gerçekleşti.

Iğdır'dan Nahcivan'a fide ihracatı gerçekleşti, System.String[]

Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyetine domates fidesi ihracatı gerçekleşti.


Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ile ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri gözetiminde Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyetine 810 Kasa domates fidesi ihracatı gerçekleştirildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada,"izleme, gözetim, denetim, muayene, numune alma, analiz ve benzeri işlemler İl Müdürlüğü teknik ekiplerince aralıksız yürütülmektedir. 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde İlimiz Dilucu Gümrük Kapısından Ülke dışına ihracatta 106 araç üzerinden 106 adet Bitki Sağlığı Sertifikası (BSS) düzenlenerek Nahcivan Özerk Cumhuriyetine 3 bin 803 m³ Orman ürünü, 887 bin 386 kg bitkisel ürün, 772 bin 39 kg yaş meyve sebze ve 6 bin 30 adet fide-fidan ihracatı yapılmıştır" denildi. - IĞDIR

Nahcivan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
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