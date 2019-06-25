Iğdır'dan Türkiye birinciliğine... LGS'den 500 tam puan alan Hatice, Türkiye birincisi oldu

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LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı

Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi