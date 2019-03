Iğdır Devlet Hastanesi Komşu Ülkelere de Şifa Dağıtıyor

Yurdun en doğusundaki illerden Iğdır'daki Devlet Hastanesi, Türkiye'deki hastaların yanı sıra İran ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalara da şifa dağıtıyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Yurdun en doğusundaki illerden Iğdır'daki Devlet Hastanesi, Türkiye'deki hastaların yanı sıra İran ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalara da şifa dağıtıyor.



İran ve Nahçıvan'a sınırı olan kentteki Iğdır Devlet Hastanesi, özellikle son zamanlarda Kafkaslar'daki ülkeler başta olmak üzere komşu ülkelerden gelen birçok hastanın şifa kapısı haline geldi.



Komşu ülkelerden Iğdır'a tedavi olmak için gelen hastalar, bir yandan tedavi olurken bir yandan da sağlık turizmine ciddi katkı sağlıyor.



Konumu itibarıyla çoğunluğu İran'ın güneyi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalar olmak üzere yabancı hastaları ağırlayan Iğdır Devlet Hastanesi, sunduğu kaliteli hizmetle tercih ediliyor.



Kafkaslardaki çeşitli ülkelerin dışında Avrupa'dan gelen hastalara da şifa olan hastane, geçen yıl Azerbaycan ve Nahçıvan'dan 1800, İran'dan 830 hastaya hizmet verdi.



Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son gelen doktorlarımızla tamamen kadrolarımızı geliştirmiş bulunmaktayız. 2018 yılında çok sayıda ülkeden hasta geldi, bunların içinde en yoğun olanı İran, Nahçıvan ve Azerbaycan'dan gelen hastalarımızdır." dedi.



Yurt dışından gelen hastaların, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını belirten İlhan, "Komşu ülkelerdeki hastaların burayı tercih etmelerinin sebebi, aldıkları hizmetin kalitesi, tanı ve tedavinin uygulanması ve bunun sonucundaki geri bildirimlerin iyi olmasıdır. Gelen bir hastamız, memnuniyetinden dolayı bize 10 hasta, 20 hasta geri gönderiyor. Bu da bizim hasta sayımızda artışa neden oluyor. Şu anda yüzde yüz yatak kapasitemizle hizmet veriyoruz. Hiçbir bölümde hekim eksiğimiz kalmadı, talepler de her geçen gün artmakta." diye konuştu.



Nahçıvan ve İran'dan düzenli olarak Iğdır'a gelip tedavi gören hastaların olduğunu aktaran İlhan, şunları söyledi:



"Özellikle kadın hastalıkları, çocuk ve yaşlı hastalarımızda başvurular oluyor. Biz sadece Iğdır'daki halkımıza değil bölgedeki diğer il ve ilçelerin yanında aynı zamanda yurt dışından gelen vatandaşlarımıza fazlasıyla hizmet veriyoruz. Bunun sonucunda sağlık turizmi yönünden çok fazla ilerledik, bu durumun esnafımıza ve hastanemize çok katkısı var."



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Doğan da "Iğdır sınır bölgemizde olduğu için Nahçıvan ve İran'dan çok sayıda hastamız başvuruda bulunuyor. Türk vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet gibi İran ve Nahçıvan'dan gelen hastalarımıza da aynı hizmeti veriyoruz. Gelenler genellikle o bölgelerdeki tedavileri yetersiz gördüklerini söylüyorlar ya da başka ilaç var mı diye geliyorlar. Oradaki doktor arkadaşlarımız da buraya yönlendiriyorlar." şeklinde konuştu.



"Buradaki doktorlardan çok memnunuz, minnettarız"



Tedavi için Nahçıvan'dan gelen Hatıra Gayzeva, ailece Iğdır'da tedavi olduklarını ve dostlarını da buraya yönlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Ben, eşim ve çocuklarım her zaman bu hastaneye muayene olmaya geliyoruz. Buradaki doktorlardan çok memnunuz, minnettarız, güzel karşılayıp muayene ediyorlar. Buranın ilaçları da çok iyi, hastalıklarımıza çok güzel tesir ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum, minnettarım."



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen Azer Guliyev ise Iğdır Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetinden memnun olduklarını ifade ederek, "Her zaman buraya geliriz. Hastane çok güzel, herkese tavsiye ediyoruz, muayene olmaya buraya gelsinler." diye konuştu.

