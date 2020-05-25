IĞDIR Doğu'da fırtına, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi - Son Dakika

Doğu'da fırtına, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi (2)

IĞDIR'DA FIRTINA AĞAÇLARI KIRDI VE ÇATILARI UÇURDU

Iğdır da sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kent merkezinde etkili olan fırtına Bağlar mahallesinde bulunan özel rehebilatasyon merkezinin önündeki ağaçları kırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kimsenin olmadığı bölgede yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Bu arada 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin çatısının bir kısmı uçtu. Iğdır belediyesine ait araçlar sökülen ve kırılan ağaçları yoldan temizledi.