Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. Çevre yolunda yoğun sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Iğdır Doğubayazıt karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte seyretti.

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