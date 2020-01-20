Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı

6 saat önce

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı ekipler sürücüleri uyardı.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı, System.String[]

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı ekipler sürücüleri uyardı.


Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 21. kilometresi Pamuk Geçidi mevki ile Ağrı- Doğubayazıt Karabulak köyü yakınlarında etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler yağan kar yağışı sonrası yolda ağır ağır ilerlemek zorunda kaldı. Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda ulaşımın aksamaması için Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yolları temizlemek için kar küreme aracı gönderildi.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler, sabaha doğru buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. - IĞDIR

Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]