Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis

30.01.2021 12:17

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Iğdır'da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtü ile kaplarken, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda ise yoğun sis etkili oldu. Iğdır-Doğubayazıt karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü. Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte ilerledi.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis

Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis - Son Dakika


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