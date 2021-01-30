Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun sis

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü.

Iğdır'da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtü ile kaplarken, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda ise yoğun sis etkili oldu. Iğdır-Doğubayazıt karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, hava sıcaklığı ise eksi 1 derece olarak ölçüldü. Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte ilerledi.