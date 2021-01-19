Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

19.01.2021 19:44

- Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı Iğdır-Doğubayazıt yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı kamyon ve tır trafiğine kapatıldı.

- Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı kamyon ve tır trafiğine kapatıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Iğdır genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Iğdır'da birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır-Doğubayazıt yolunda ise rampalarda araçlar yol almakta zorluklar çekti. Ağır tonajlı araçların yolda mahsur kalması ve trafik akışını tıkaması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik ekiplerince Iğdır'da Doğubayazıt yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. İzin verilmeyen tırlar ise Iğdır girişinde bulunan tır bekleme garajında beklemeye başladı. Nahçıvan'a Isparta'dan yük getiren ve yükünü boşalttıktan sonra geri dönen Tır şoförü Ramazan Fidan, Trafik ekiplerince geri çevrilince tır garajında beklemeye başladı. Yolun ağır tonajlı kamyon ve tır trafiğine kapalı olduğunu belirten TIR şoförü Ramazan Fidan "Nahçıvan'dan geliyoruz, oraya yük bıraktık. Kendimiz Ispartalıyız şimdi de Isparta'ya gideceğiz. Yukarda rampanın kapalı olduğundan dolayı yolun kapalı olduğunu söylediler. Bundan dolayı polisler gitmemize izin vermiyor. Yolun ne zaman açılacağını da bilmiyoruz, polislerin gelip bize haber vermesini bekliyoruz" dedi.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etmekte.

Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Nahçıvan, Isparta, Iğdır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır-Doğubayazıt yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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