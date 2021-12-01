Iğdır-Doğubayazıt yolunda fırtına - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt yolunda fırtına

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt Karayolu il sınırında etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda etkili oldu. Fırtına nedeniyle motosiklet ile yol alan bir kişi zor anlar yaşadı. Yol üzerinde bulunan elektrik direklerindeki sokak lambaları kırıldı. Doğubayazıt'tan Iğdır'a doğru yol alan toz bulutu da korkuttu.

'Meteoroloji uyardı'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün için Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 06: 00 ile 21: 00 saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve fırtınanın kuvvetli yer yer saatte hızı 50-75 kilometre yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtınanın saatte hızı 70-90 kilometreyi bulacağı belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması olunmasını istedi.