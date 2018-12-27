Iğdır Emekli Öğretmen Kurduğu Çiftlikte Organik Hindi Yetiştiriyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin Taşburun köyünde yaşayan emekli öğretmen Timur Eğrice (72), kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin Taşburun köyünde yaşayan emekli öğretmen Timur Eğrice (72), kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte organik hindi yetiştiriyor. Eğrice, hindilerin büyük bir bölümünü yeni yılda satmayı düşündüğünü söyledi. Hindilerin doğal ortamda büyüdüğünü belirten Eğrice fiyatlarının ise 100 ile 150 TL arasında değiştiğini bildirdi.



Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olarak Iğdır'ın Ağrı dağı eteğindeki Taşburun köyüne yerleşen evli ve 2 çocuk babası Timur Eğrice, hobi olarak hindi yetiştiriciliğine başladı. Daha sonra kendi imkanlarıyla çiftlik kuran Eğrice, Diyarbakır'dan bin adet hindi yavrusu getirtti. Yıldırım düşmesi sonucu 253 adet hindisi telef olan Eğrice, kalanları yetiştirmek için kolları sıvadı. Zor ve maliyeti yüksek bir işe girdiğini söyleyen Eğrice, Kar zarar değil, benim için başarmak önemliydi başardımda. Maddi olarak kar edeceğimi sanmıyorum. Alıcı bulursam satacağım. Devletten hiçbir destek almadım kendi imkanlarımla yaptım. Organik hindi yemek isteyenleri beklerim. Gelecek yıl gezen tavuk çiftliği kuracağım diye konuştu.



Çiftlikteki hindilerin tamamen doğal ortamda yetiştirildiğin ifade eden Timur Eğrice, Doğal ortamda gezen dolaşan bir hindi yetiştiriyorum. Şu an hindilerimiz 5-6-7 ve 8 kilograma ulaştı. Hayvanlarımızın hafif olması tamamen doğal şartlarda yetişmelerinden kaynaklanmaktadır. Tamamıyla doğal ortamda yetiştirilen hindileri canlı olarak 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu hirilerin büyük bir bölümünüde yeni yılda satacağıma inanıyorum dedi.



Hindilerin sağlıklı besin kaynağı olduğunu dile getiren Eğrice, şunları söyledi



Hindiler her gün yeşil ot yiyorlar. Doğal beslendikleri için hindilerimiz organik. Hindi eti özellikle Lösemi hastalığına iyi geliyor. Yılda en az 5-6 kez hindi eti yenilmelidir. Hindinin eti binbir derde devadır. Kırmızı ette olan vitaminlere sahiptir.

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