Iğdır Emniyet Müdürlüğünden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Iğdır Emniyet Müdürlüğünden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına tam destek - Son Dakika

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Iğdır Emniyet Müdürlüğü tam destek verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Iğdır Emniyet Müdürlüğü tam destek verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek yağdı. Bir destek de Iğdır Emniyet Müdürlüğünden geldi. Kampanyaya Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı 888 kişi tam destek vererek toplanan 96 bin 80 lira, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının hesabına yatırıldı.


Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizlerde karınca kararınca katkıda bulunmak istedik diyen Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, "Zira bizler Emniyet Teşkilatı personeli olarak toplumda ham dolsun ki hatırı sayılır aylık, sabit maaş gelirlerine sahip bir mesleğin mensubuyuz. Oysa günlük çalışıp günlük kazanan ve ailesinin geçimini bu kazançla sağlayan insanlarımızın da varlığını biliyor ve onların sıkıntılarını gönülden hissediyoruz."Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışında hareket eden Iğdır İl Emniyet Müdürlüğümüz' ün 888 personeli bizzat kendileri teker teker gönül rızası ile dilekçelerini vererek maaşlarından kesilen toplam 96.080,00 TL miktarın bu kampanyaya yatırılmasını istemişlerdir. Bizler nice sıkıntıyı birlikte göğüsleyen nice mücadeleyi birlikte yürüten bir millet olarak bu musibetin üstesinden de yine dayanışma içinde birlikte geleceğiz.Milletçe verdiğimiz bu mücadelede gereken özveriyi gösteren bir teşkilatın mensubu olmaktan sonsuz gurur duyduğumu ifade eder; bu kampanyaya katkıda bulunan çok değerli mesai arkadaşlarımı gözlerinden öperim" dedi. - IĞDIR

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:21 Kaynak: İHA

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