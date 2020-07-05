IĞDIR En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktı - Son Dakika

IĞDIR En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktı

En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktıSÜRÜNGENLER arasında nadir görülen türlerden olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi.

En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktı

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

SÜRÜNGENLER arasında nadir görülen türlerden olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi.

Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor. Yaz ayında ortaya çıkan, Kafkas keleri sonbahar ayının başlarına kadar yaşamlarını yer üstünde sürdürüyor. Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programcılığı Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Akman, "Bilimsel adı paralaudakia caucasia, bu bölgede dağılış gösteren ülkemizin yerli türlerinden biri. Bu türleri insanımız daha çok kayalıkların üzerinde kafasını sallarken dikkatini çekmekte. Büyük iri bir tür bunlar. Genellikle ortamda omurgasızlarla beslendiği için tarım bölgelerine baktığımızda popülasyonu yararlı oradaki zararlı böcekleri yok ediyor. Kafkas keleri, Bitlis'in kuzeyinden Kars bölgemize kadar dağılış gösteriyor. Iğdır'da da güzel bir popilasyonu var. En fazla Ağrı Dağı ve civarında görülmekte. Tüm türlerimiz bizler için kıymetli, araştırılması gereken türler. Kafkas keleri, ülkemizde sadece bu bölgede geniş bir yayılıma sahip. Kafkas keleri zehirli ya da zehirsiz tüm böcek türlerini tükettiği için tarıma, yani insan oğluna çok yararlıdır. Ülkemizde tüm sürüngenler bizlere fayda gösteriyor. Kemirgenleri tüketiyor. Biz de yanlış anlamayla birlikte yılanların tamamının zehirli olduğu ve zararlıdır diye bir algı var. Kafkas Keleri yumurtadan çıktıklarında 2 ya da 3 santim boyutlarında fakat yaşla beraber 21 santime kadar ulaşmaktadır. Dişilerin karın kısmı erkeklerin baş kısmı geniş olur. Her ikiside kuyrukla beraber 30 santime kadar çıkabilirler" diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı Dağı, Kafkasya, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IĞDIR En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 18:12 Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: IĞDIR En zor görülen sürüngen 'Kafkas Keleri' Iğdır'da ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]