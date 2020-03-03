Iğdır epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu - Son Dakika

Iğdır epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu

6 saat önce

Epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğulduIĞDIR'da epilepsi hastası Mehmet Bilben (30), motosikletiyle evine giderken nöbet geçirince düştüğü su birikintisinde boğuldu.

Epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu

IĞDIR'da epilepsi hastası Mehmet Bilben (30), motosikletiyle evine giderken nöbet geçirince düştüğü su birikintisinde boğuldu.

Olay dün merkez Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bilben 76 DG 212 plakalı motosikleti ile akşam saatlerinde evine giderken Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yolda nöbet geçirdi. Yol kenarındaki küçük su birikintisine düşen Bilben, boğularak hayatını kaybetti,

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Bilben'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından otopsi için Iğdır Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Bilben'in ailesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Iğdır epilepsi hastası, düştüğü su birikintisinde boğuldu

Konaklı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
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