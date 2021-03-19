Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneğince düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneğinin Avrupa Birliği hibe programı kapsamında düzenlediği Mesleki Eğitim Çalıştayı başladı.

Çalıştay için kente gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanvekili ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı dernek başkanları ile gazete temsilcileri, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, ziyarette yaptığı konuşmada, Iğdır'da farklı illerden gelen gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Anadolu'nun farklı illerinde görev yapan gazetecilerin toplantıya katılmasının Iğdır'ın tanıtımı acısından hayırlı olacağını dile getiren Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Iğdır'ımız, Ağrı Dağı eteklerinde, Aras Nehri'nin geçtiği ve Türklerin ilk Anadolu'ya giriş yaptığı, üç ülkeye sınır olan, birçok kültürün yaşadığı kadim bir şehirdir. Burası nevruzun ve baharın en güzel yaşandığı bir şehirdir. Burada hem belediye başkanlığı hem de valilik görevini birlikte yürütmeye çalışıyorum. Şehrimiz altyapı ve diğer projelerle yeni bir yapılanma süreci geçiriyor. Şehrin gelişimi, tarım, turizm ve altyapı çalışmalarının yoğun yaşandığı bu dönemde sizlerin gözlemeleriniz doğrultusunda önerileriniz almak isteriz."

Özsoy da konfederasyon olarak 20 bin gazeteci çalışanı bir arada toplayan çatı meslek örgütü olduklarını belirtti.

Çalıştayın kente yapacağı katkıya dikkati çeken Özsoy, "Basınımızın sorunlarını dile getirmek, yerel, bölgesel ve aynı zamanda ulusal çapta sorunlarımıza çözüm arama gayreti içindeyiz. Bu açıdan çalıştayın buna katkısı olacağına inanıyorum." dedi.

Daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan'ı ziyaret eden gazeteciler, kentin ticari, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgi aldı.

Ardından ITSO toplantı salonunda 3 gün sürecek "Mesleki Eğitim Çalıştayı"nın ilk oturumu başladı.