Iğdır gece ve gündüz havadan görüntülendi - Son Dakika

Iğdır gece ve gündüz havadan görüntülendi
6 saat önce
Iğdır'ın gece ve gündüz drone görüntüleri IĞDIR - Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor.
Iğdır'ın gece ve gündüz drone görüntüleri IĞDIR - Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor. Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:25 Kaynak: AA
Son Dakika PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin Esenyurt'ta semt pazarında "Sosyal mesafe"yi hiçe saydılar Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi