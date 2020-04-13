Iğdır gece ve gündüz havadan görüntülendi - Son Dakika

Iğdır'ın gece ve gündüz drone görüntüleri IĞDIR - Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor. Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri boş kaldı.