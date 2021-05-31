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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Son Dakika

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

31.05.2021 17:09
Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, System.String[]

IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün, dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir" dedi.

IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün, dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Genç MÜSİAD'ın düzenlediği 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne video konferans ile katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Next, yarını bugünden fark et" temalı kongrede yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alması noktasında elini taşın altına koymaktan hiç bir zaman geri durmadığını belirterek, "Bu çatı altında bir araya gelen idealist müteşebbislerimiz ülkemizin sahip olduğu ticaret potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çok kıymetli çalışmalar yürüttüler, yürütüyorlar" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren girişimcilerin dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'nin üreticisini, sanayicisini, iş insanlarını temsil ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşte Genç MÜSİAD inançla daha ileri hedeflere taşıma gayretiyle ekonomimizin geleceğini, hem inşa etme hem de ihya etme noktasında kuşakları, jenerasyonları bir araya getiren bir gençlik teşkilatımız. Burada sadece Türkiye'nin değil insanlığın geleceğine dair inancı ve hayalleri olan gençlerimiz, hayata geçirdikleri çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle ülkemizde çok ciddi çalışmalara imza attı. İşte uluslararası genç işadamları konferansı bu idealin somut karşılık bulduğu önemli girişimlerden bir tanesi. Ülkemizin değil, dünyanın gururu bizim gençlerimiz hep bunu ifade ediyoruz; Türkiye genç nüfus itibariyle dünyanın bir kaç genç nüfus potansiyeline sahip ülkelerden bir tanesi. Gençlerimizin yaptığı çalışmalar bizler için gurur vesilesi. "

Dünyanın sürekli değiştiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bugünün dünyası pek çok kavramla özetlenebilir ancak bunlardan en önemlisi 'hız' kavramı. Günümüz dünyasında değişimin hızına uyum sağlayamayan hiçbir girişimin amacına ulaşma, hedefini başarıyla tamamlama imkanı yok. O yüzden her şeyin hızlı bir şekilde geliştiği, dönüştüğü bu dünyada bu hızı bizlerin de güçlü bir şekilde oluşturması ve takip eden değil, hızı yöneten olması gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir"

Bakan Kasapoğlu, artık hız gerçeğini hiçbir girişimcinin görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, "Özellikle, konu üretim, girişim, teknoloji, sanayi olunca hız çok temel bir ihtiyaç ve tartışmasız bir güç unsuru oluyor. Pandemi döneminde tecrübe ediyoruz, değişen bu süreçte hızlı bir şekilde bu süreci yöneten müteşebbisler çok farklı noktalara giderken, bu hızı takip edemeyen, yönetemeyen bir takım çalışmalar da maalesef başka kötü süreçlerle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

"Dönüşümü öngörerek alışkanlıkların gidişatını tahmin ederek çok önceden tedbirlerimizi, stratejilerimizi belirlememiz çok önemli. " diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Konferansın da mottosu olan 'yarını bugünden fark et' ifadesini her birimizin titizlikle ele alması ve bu mottoyla ilgili derinlemesine bir tefekkür ihtiyacı söz konusu. Algıları açık, yenilikleri takip eden donanımlı iş verenler kadar işletmelerdeki genç iş gücünün etkinliği de son derece kritik. Bir ticari işletmede gençler ne kadar yoğunsa, gençler ne kadar aktifse, karar alma mekanizmalarında gençler ne kadar güçlüyse mekanizmanın o kadar dinamik bir yapı arz ettiğini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün dünya ekonomisinin lokomotifi genç girişimcilerdir. "

Girişimcilere ve iş verenlere bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Günün gerçeklerini çok iyi bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor ve geleceğin ihtimallerine karşı öngörülerimizle, hızlı karar alma mekanizmalarıyla hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden her işin başında eğitime motive olmamız, eğitim noktasında çok ciddi öncelikler ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu.

"Hayat boyu öğrenme prensibini güçlü bir şekilde yaşamamız gerekiyor" diyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin şirketler ve organizasyonlar içinde istihdam edilmesi hususunda akıllıca ve stratejik hamleler yapmamız gerekiyor. Sadece yarınlar için değil bugünler için de gençlerimizin aklına, zekasına, öngörüsüne, enerjisine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Her zaman hak ile batılın mücadelesinin de devam edeceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"O yüzden vesayetçi zihinler çağın gerisinde kalan çıkışlara maalesef devam edecekler ama gençlerimiz hiç bir zaman tereddüte kapılmayacak, karamsarlığa kendisini kaptırmadan, heyecanını daha da güçlendirerek yola devam edecek. Türkiye bu çağdışı vesayet zihniyetini çoktan aştı ve o çatlak sesler Türkiye'nin hızına ayak uyduramayanların temel sorunlarından bir tanesi. Milletimiz nezdinde bu çağ dışı zihniyetin asla ve asla hiç bir karşılığı olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Gençlerimiz hiç bir köhne anlayışla vakit kaybetmesin, Türkiye'nin geleceğine Türkiye'nin hedeflerine yönelsin. Türkiye artık bu tür konularla vakit geçirmeyecek ve hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. "

"Gençlerimizin yarınlara hazır olması amacıyla pek çok projeyi destekliyoruz"

Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Genç MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarımızla, her biri birbirinden kıymetli pırıl pırıl değerli gençlerimizle omuz omuza ülkemizi büyütmenin o hedeflediğimiz aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşabilmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bütün paydaşlarıyla etkin bir iş birliğiyle gençlere fırsatlar oluşturacak, gençleri yarınlara hazırlayacak çalışmaları birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin yarınlara hazır olması amacıyla pek çok projeyi destekliyoruz. Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla ve içerisindeki akademilerimizle, gençlik kulüplerimizle bu misyonu ifa ediyoruz. Gerek eğitimler, gerek atölye çalışmaları kodlamasıyla, robotikle, yazılım çalışmalarıyla, girişim projelerine desteklerimizle her alanda gençlerimize kapsamlı hizmetleri sunmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarınlar için bütün imkanlarıyla gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Günün sorunlarına yönelik de gençlerimizin yenilikçi çözüm üretebilmelerinin de önünü açmaya gayret gösteriyoruz. Girişimcilik, medya, bilim, sanat, kültür, edebiyat ve pek çok alanda yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin kendilerini istedikleri alanda yetiştirebilmelerine destek gösteriyoruz. Öğrenci burslarımız, kredilerimiz, yurtlarımız, genç ofislerimiz ve ülkemizin her bir noktasında dünyanın tüm ülkelerine meydan okuyan donanımlı, yenilikte spor tesislerimizle model ve sürdürülebilir, bütünleşik bir hizmeti gençlerimizle buluşturuyoruz. " şeklinde konuştu.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz MÜSİAD'ın ve genç MÜSİAD'ın önümüzdeki süreçte daha da muvaffak olacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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