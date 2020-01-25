Iğdır-girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular-2 - Son Dakika

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Iğdır-girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular-2
6 saat önce
Girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular-2.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
IĞDIR-Girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular-2
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