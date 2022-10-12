Iğdır gündem haberi... Hdp Milletvekilleri Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in Ayağının Kırılmasını TBMM Genel Kurulu'nda Protesto Etti

HDP milletvekilleri, Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in polis müdahalesi sırasında ayağının kırılmasını TBMM Genel Kurulu'nda protesto etti. HDP'nin güvenlik güçlerinin yol açtığı insan hakları ihlalleriyle ilgili araştırma önergesinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin grup önerisinin görüşmeleri sırasında ellerinde Eksik'in ayağı kırık fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle kürsü etrafında toplanan HDP milletvekilleri, bir süre kürsüden ayrılmayarak eylem yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün HDP'nin 12 Ekim 2022 tarihinde verdiği güvenlik güçlerinin yol açtığı insan hakları ihlalleri ve cezasızlık politikalarıyla ilgili araştırma önergesinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Grup önerisi üzerine söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, şunları söyledi:

"Diyoruz ki, Türkiye'de kolluk şiddeti, münferit olmaktan çıktı, sistematik hale geldi. İşçiler, emekliler, EYT'liler, öğretmenler; sokağa çıkan herkes, bir biçimde kolluğun şiddeti ile karşı karşıya kalıyor, münferit olmaktan çoktan çıktı. Türkiye'de kolluk şiddeti, iktidar eliyle ve İçişleri Bakanlığı tarafından, bizzat çişleri Bakanı tarafından ve valiliklerce teşvik ediliyor. 'Siz gerekirse bacağını kırın, talimatı ben veriyorum' denilerek teşvik ediliyor.

Türkiye'de kurumsallaşmış bir hesap sorulmazlık pratiği var. Kolluk şiddeti başta muhaliflere yönelik olmak üzere kime yönelirse yönelsin, cezasızlık politikasıyla karşı karşıya kalıyor. ya soruşturma konusu yapılmıyor. Eğer soruşturma konusu yapılırsa yargılama konusu yapılmıyor. Yapılırsa beraat ile sonuçlandırılıyor. Olur da ceza verilirse ya çok cüzi bir ceza veriliyor veya erteleniyor. Kolluğa açık biçimde teşvik edici bir siyaset yürütülmüş oluyor.

Hukuk devleti ilkesini ortadan kaldıran kolluk şiddetinin araştırılması için bir komisyon kuralım. Diyebilirsiniz ki, 'böyle bir şey yok.' Kolluk şiddeti olmadığını düşünüyorsunuz, bir araştırma komisyonu kuralım. Bu konuda vatandaşların, kurumların yakınmalarını dinleyelim, ondan sonra karar verelim.

"DOKUNULMAZ OLANA BİLE DOKUNULACAĞINI GÖSTERMEK İÇİN"

Son olarak dokunulmaz olana bile dokunulacağını göstermek için pek çok uygulamaya imza attınız. Ben bunlardan birkaç tanesine örnek vereceğim… 2019 yılında pek çok belediyemize kayyum atamıştınız. Doğal olarak her siyasi partinin yapması gerektiği gibi bizler de bunu kabul etmediğimizi söyledik. Sivil yönetimlerin bu biçimde görevden uzaklaştırılamayacağını söyledik. Bunun bir sivil darbe olduğunu söyledik. Sokağa çıkan her arkadaşımıza şiddet uyguladınız. Milletvekili olup olmamasına bakmaksızın… Çok kısa bir süre önce, milletvekilimiz Ali Kenanoğlu, İstanbul'da Kadıköy'de polis şiddetine maruz bırakıldı. Alican Önlü, polis şiddetine maruz bırakıldı…"

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DÖVİZLERLE KÜRSÜ ETRAFINDA TOPLANDI

HDP milletvekilleri, Tiryaki'nin konuşması sırasında HDP'li Habip Eksik'in ayağının kırıldığı anlara ilişkin fotoğrafların yer aldığı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, protesto üzerine birleşime beş dakika ara verdi. Verilen ara sırasında milletvekillerinin protestosu devam etti. Aranın ardından birleşimi açan TBMM Başkanvekili Haydar Akar, şunları söyledi:

MİLLETVEKİLLERİNE SÖZLÜ UYARI

"Genel Kurul'da söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Halkların Demokratik Partisi grup önerisi üzerinde önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından yapılan konuşma esnasında kürsü etrafında toplanma suretiyle Genel Kurul çalışma düzeni bozulmuştur. TBMM İçtüzüğü'nün 160'ıncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince bu hareketin kınama cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Genel Kurul çalışmalarının bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözlü bir uyarıyla yetiniyorum; davranışların devam etmesi durumunda içtüzükte yer alan disiplin hükümlerinin uygulanacağını bilgilerinize sunuyorum."