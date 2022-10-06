Iğdır gündem: İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Hocavend'de toplu mezar bulunmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavend ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edilmesiyle ilgili, "Bu bir savaş ve insanlık suçudur. Bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Soydaşlarımızın kanı yerde kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Karakoyunlu, yaptığı açıklamada, 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günlük kahramanlık dolu mücadele sonucu, toprakların işgalden kurtarıldığını belirtti.

1. Karabağ Savaşı'nda ise 20 bin civarında şehit verildiğini ve 1 milyon kişinin göçe tabi tutulduğunu hatırlatan Karakoyunlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hocalı'da yapılan soykırımda da yaklaşık 5 bin kaybımız var. Defalarca Ermenistan resmi kurumlarına ve Kızılhaç teşkilatlarına başvurulduğu halde, kayıpların akıbeti hakkında bugüne kadar bilgi alınamadı. Her gün Azerbaycan'ın işgalden azad edilen bölgelerinden toplu mezar fışkırıyor. Dünya neden sessiz kalıyor? İnsan haklarından dem vuranlar, sağır ve körü oynuyor. Bu duruma anlam vermekte zorluk çekiyoruz. Bu bir savaş ve insanlık suçudur. Bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Soydaşlarımızın kanı yerde kalmamalıdır."