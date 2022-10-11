Gökkuşağı Tepeleri farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika
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Gökkuşağı Tepeleri farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlıyor

11.10.2022 11:01

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, bölgenin en gözde doğa turizmi alanlarından biri olarak ilgi çekiyor.

Dünyada nadir görülen toprak yapıları bakımından sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkleri bir arada barındıran tepeler, sonbaharın gelmesiyle birbirinden güzel renklere büründü.

Genellikle fotoğraf meraklıları, doğaseverler ve doğa sporcuları tarafından ziyaret edilen tepeler, renklerinin en güzel tonlarını ise bu mevsimde sunuyor.

Gökkuşağı Tepeleri'ni gezmeye gelen doğa sporcularından Ali Öztürk, AA muhabirine, tepelerin ününü duyduklarını ve ekip olarak gezmeye geldiklerini söyledi.

Geziden zevk aldığını ve arkadaşlarına da bu tepeleri gezmeleri için tavsiyede bulunacağını anlatan Öztürk, "Ağrı Dağı ve Tekelti Dağı ile ünlü olan Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri de gündemde, çünkü şu sıralar renkler çok göz alıcı ve ilgi çekici." dedi.

"Dilediğiniz zorluk derecesine göre doğa yürüyüşü yapabilirsiniz"

Arkadaşlarıyla birlikte hem doğa yürüyüşü yapıp hem de güzel fotoğraflar çektiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yediden yetmişe herkes burada faaliyet yapabilir, herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim. Tepelerde hem güzel fotoğraflar çekebilirsiniz hem de dilediğiniz zorluk derecesine göre doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bu özelliğiyle doğa sporcularının ilgisini çekiyor."

Tepeleri gezen ziyaretçilerden 7 yaşındaki Yekda Yiğit ise Gökkuşağı Tepeleri'ni çok merak ettiğini ve bugün ailesiyle tepelerdeki yürüyüşe katıldığını, zor olmasına rağmen tepelerde eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Türkiye, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökkuşağı Tepeleri farklı yaş gruplarından doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika

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