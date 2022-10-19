Iğdır haber | Tunus İşçi Partisi, 17 Aralık genel seçimlerini boykot edeceğini açıkladı

Tunus İşçi Partisi, 17 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçimleri boykot edeceğini ilan etti.

Tunus İşçi Partisi, yaklaşan genel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in izlediği politikaları reddediyoruz. Tunus halkını Said'e karşı safları sıklaştırmaya ve 17 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerini boykot etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Halkın kemer sıkma politikalarından yıldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmanın ülkenin ekonomisini derinden sarsacağı konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çekilen açıklamada, krizlerin önüne geçilmediği taktirde bölgesel ve uluslararası güçlerin Tunus'un kaderi üzerinde daha etkin rol alacakları uyarısında bulunuldu.

IMF, geçen hafta Tunus Hükümeti ile yapılan görüşmelerin ardından, Tunus'a 36 ay vade ile 1,9 milyar dolar kredi sağlayacaklarını duyurmuştu.

Ülkedeki önemli partilerin çoğu boykot kararı aldı

Siyasi parti sayısının 200'ü geçtiği Tunus'ta, çoğunluğu Meclis'te varlık gösteren 20'ye yakını, seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi de meşru olmadığı gerekçesiyle yeni seçim yasasını reddettiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said'e yakınlığıyla ön plana çıkan ve Meclis'te 15 sandalyeyle temsil edilen "Halk Hareketi ve Demokratik Akım Partisi" ile Said'in Meclis'i feshettiği 25 Temmuz 2021'deki kararlarını destekleyen "25 Temmuz Ulusal Gençlik Hareketi" ise yeni seçim yasasına destek vereceğini bildirmişti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Said, yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasının hazırlandığını duyurmuştu.