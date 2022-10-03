Iğdır haberi! Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika
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Iğdır haberi! Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

03.10.2022 11:09
Iğdır haberi! Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

Iğdır yerel 3. sayfa haberine göre Iğdır'da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çaldıkları iddia edilen hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Iğdır'da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çaldıkları iddia edilen hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Bağlar mahallesinde oturduğu binanın bodrum katına bisikletini koyan vatandaş bisikletini göremeyince hemen polise haber verdi. Polisler hırsızlığın yaşandığı yere giderek etraftaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir binanın bodrum katını gözüne kestiren iki hırsızın binanın önüne geldiği görüldü. Görüntülerde biri kapüşonlu olan iki hırsızdan biri orda bulunanlardan sigara istedi, diğeri ise binaya yöneldi. Sigarasını alan şüpheli de daha sonra binanın bahçesinden giriş yaparak binaya girdi. İddiaya göre bodrum katta çalacak bir şey bulamayan hırsızlar orada bulunan bisikleti aldılar. Hırsızlardan sigara alan kişi binadan çıkıp ara sokaktan gözden kaybolurken diğer kapüşonlu hırsız ise bisikleti alarak hemen diğer şüphelinin arakasından gitti.

Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Bağlar, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır haberi! Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

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