Iğdır haberleri! Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada - Son Dakika
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Iğdır haberleri! Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada

09.10.2022 11:06

Iğdır haberleri: Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu Sazlığı'nda mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı.

Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu Sazlığı'nda mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı.

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve havaların soğumasıyla Güney Karımküre'ye göçen kılıçgaga kuşları, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda mola veriyor.

Bilimsel adı "Recurvirostra avosetta" olan kılıçgaga, davranışları ve fiziki yapısıyla sulak alanların en zarif ve ilgi çeken kuşları arasında yer alıyor.

Bacak boyunu geçmeyen sulak ve bataklık alanlarda beslenen kuşun, Karasu Sazlığı'nda gagasını suyun içine sokup sağa sola gezdirip küçük kabuklu canlıları, yumuşakçaları ve böcekleri yiyerek beslenmesi AA ekibince görüntülendi.

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Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır haberleri! Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır haberleri! Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada - Son Dakika
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