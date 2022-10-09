Bilimsel adı "Recurvirostra avosetta" olan kılıçgaga, davranışları ve fiziki yapısıyla sulak alanların en zarif ve ilgi çeken kuşları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Iğdır haberleri! Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada - Son Dakika

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