Iğdır haber! Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Iğdır haber! Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

20.10.2022 10:12

Iğdır haberine göre Iğdır'daki köy okullarında "Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı" eğitimi verilen öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırılıyor.

Iğdır'daki köy okullarında "Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı" eğitimi verilen öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırılıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, köy okullarındaki öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Iğdır DKMP ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, köy köy dolaşarak öğrencileri biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitiyor.

Ekipler, eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve sokak hayvanlarına dağıtmaları için paketlenmiş mamalar veriyor.

Son olarak Karakoyunlu ilçesine bağlı Aktaş Köyü İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya gelip onlara doğa ve hayvanları anlattı.

HAYDİ ve DKMP görevlileri daha sonra beraberindeki öğrencilerle çevrede yaşayan hayvanlara yem ve mama dağıttı.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, hayvan sevgisi, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır haber! Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor - Son Dakika

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