Iğdır haberleri | Tunus'ta 17 Aralık'taki genel seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika
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Iğdır haberleri | Tunus'ta 17 Aralık'taki genel seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı

17.10.2022 14:50
Iğdır haberleri | Tunus'ta 17 Aralık'taki genel seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı

Iğdır haber... Tunus'ta erken genel seçimler için aday adaylığı başvurularının başladığı bildirildi.

Tunus'ta erken genel seçimler için aday adaylığı başvurularının başladığı bildirildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 17 Aralık seçimlerine ilişkin başkentte basın toplantısı düzenledi.

Aday adaylığı başvurularının resmi olarak başladığını duyuran Buasker, "Bugünden başlayarak 24 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ardından nihai aday listelerini ilan edeceğiz." dedi.

Seçim kampanyasının 25 Kasım-15 Aralık arasında gerçekleştirileceği bilgisini veren Buasker, "25 Temmuz 2022 Anayasası'na göre yasama seçimlerinin ikinci turu ocak ayında yapılacak. Seçimlerin kesin sonucu mart ayında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Said, yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasının hazırlandığını duyurmuştu.

Yeni seçim yasası

Listelere göre değil "ferdi oy kullanma" yöntemi benimsenen yeni seçim yasasında milletvekili sayısı da 217'den 161'e düşürüldü.

Seçim bölgelerinin daraltıldığı yeni yasada adayların seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza alması gerekiyor.

Partilerin seçim çalışması yapmasının yasaklandığı yasada, sadece bireysel seçim kampanyalarına izin veriliyor.

Yeni seçim yasasında, ikamet edilen bölgeden aday olmak, sabıka kaydının ve vergi borcunun olmadığını kanıtlayan belgelerin sunulması gibi yeni adaylık koşulları da yer alıyor.

Yeni seçim yasasına karşı çıkan birçok siyasi parti, genel seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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