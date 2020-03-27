IĞDIR Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı - Son Dakika

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IĞDIR Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı
6 saat önce
Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.
Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta görevinden alınan, Halfeli Belediye Başkanı HDP'li Hasan Safa'nın yerine, Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hasan Safa, aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Safa, bugün adliyeye sevk edildi. Hasan Safa, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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