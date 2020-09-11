IĞDIR Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı 2 yaralı - Son Dakika

IĞDIR Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı 2 yaralı
Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı: 2 yaralıIĞDIR'da hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, önüne çıkan otomobile çarptı.
Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı: 2 yaralı
IĞDIR'da hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, önüne çıkan otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ambulanstaki kadın ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hamile kadın ve iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Iğdır'ın merkez Çarıkçı köyü mevkiinde meydana geldi. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden aldığı hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil yoldan çıkıp bir işyerine duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisinde sıkışan Muhammet Ali Gök ile yanındaki Hilal Altuntaş'ı AFAD ekipleri çıkardı. Otomobildeki iki yaralı ile kaza yapan ambulanstaki hamile kadın olay yerine gelen ambulanslarla devlet hatanesine kaldırıldı. Hamile kadın ve iki yaralanın sağlık durumlaranın iyi olduğu bildirildi.
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