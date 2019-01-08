Iğdır Havalimanı İstatistikleri Açıklandı
11 dakika önce
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2018 yılı hizmet verilen yolcu sayısını açıkladı.
Iğdır
Şehit Bülent Aydın
Havalimanı 2018 yılı hizmet verilen yolcu sayısını açıkladı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısının 289 bin 126, uçak trafiği 2 bin 136, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 3 bin 1 ton olduğu açıklandı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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