Son Dakika Haberleri: Iğdır Havalimanı İstatistikleri Açıklandı

Iğdır Havalimanı İstatistikleri Açıklandı

11 dakika önce

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2018 yılı hizmet verilen yolcu sayısını açıkladı.

Iğdır Havalimanı İstatistikleri Açıklandı, System.String[]
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2018 yılı hizmet verilen yolcu sayısını açıkladı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısının 289 bin 126, uçak trafiği 2 bin 136, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 3 bin 1 ton olduğu açıklandı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Aydın, Iğdır, Güncel
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