Iğdır Havalimanı istatistikleri açıklandı
6 saat önce
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.
Havalimanı'nda 2019 yılı Kasım ayı hizmet verilen yolcu sayısı 19 bin 672, uçak trafiği 165, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 196 ton olduğu açıklandı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarı ile hizmet verilen yolcu sayısı 242 bin 171, uçak trafiği bin 877, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 2 bin 520 ton olarak gerçekleşti. - IĞDIR
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