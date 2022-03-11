Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada

11.03.2022 13:39

Son dakika 3. sayfa haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.

Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada

IĞDIR - Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.

Kavga, sabah saatlerinde Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıktı. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup hayvan pazarında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı. Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga esnasında taraflar 'vurun vurun' diye bağırdılar.

Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada
Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada
Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada
Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Elkatmış cinayetinde tek şüpheli de tahliye edildi Elkatmış cinayetinde tek şüpheli de tahliye edildi Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu

kavga, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:49 AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları, seçim yasası düzenlemesini beraber açıklayacak
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hayvan pazarında sopalı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement