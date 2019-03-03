Son Dakika Haberleri: Iğdır Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da Konuştu

Iğdır Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da Konuştu

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Iğdır'da yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Iğdır milletvekilleri Habip Eksik, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, HDP Iğdır il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile birlikte Kapan Sokak'ta bulunan HDP il binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan partililere seslenen Temelli, Iğdır bizimdir yarın da bizim olacak. 31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz dedi.

Temelli, Demokrasi ve barış için bu mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. Leyla Güven'e de selam olsun. Tam 116 gündür açlık grevinde. Neden Bu ülkeye hukuk gelsin, adalet gelsin, demokrasi gelsin diye diye konuştu. Temelli, şunları söyledi

Bu gün 8 milyon emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Emekliler sosyal hayatın içinde olmalı, geçmişin birikimlerini gençlere aktarmalı, çalışmak sorunu kalmamalı. Türkiye'de emeklilik yaşını erkelerde 60, kadınlarda 55 yapacağız. Siyasete de emeklilik yaşı getireceğiz. 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasetten emekli edeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Güncel
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