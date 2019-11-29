Son Dakika Haberleri: Iğdır'ı sis bastı
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Iğdır'ı sis bastı

6 saat önce

IĞDIR kent merkezini sabah saatlerinde sis bastı.

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IĞDIR kent merkezini sabah saatlerinde sis bastı. Görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, güne yoğun sisle başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafiktekiler, araçlarının sis farlarını ve dörtlülerini yakarak ağır ağır seyretti. Yaklaşık bir saat etkili olan sis, daha sonra etkisini yitirmeye başladı.


Sabah, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
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