Iğdır için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Iğdır için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

7 saat önce

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Iğdır için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı, System.String[]

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.


Van- Bahçesaray kara yolunda bir hafta önce meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrası meteoroloji yeni çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır'ın da içinde olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinin geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Çığ tehlikesinin cuma gününe kadar süreceği belirtildi. - IĞDIR

Bahçesaray, Erzurum, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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