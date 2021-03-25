Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

25.03.2021 15:57
Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Iğdır'ın da içinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Iğdır'ın da içinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden verilen bilgide, bugün sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler için vatandaşlar uyarıldı. - IĞDIR

Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji, Fırtına, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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