Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

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Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı-1. Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
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