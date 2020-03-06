Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1

6 saat önce

İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı-1.

IĞDIR- İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı-1

Iğdır-idlib şehidi uzman çavuş fatih kara son yolculuğuna uğurlandı-1

Fatih Kara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
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