IĞDIR Iğdırlı karpuz üreticisi Alican Akçan, Diyarbakır'a rakip oldu - Son Dakika

Iğdırlı karpuz üreticisi Alican Akçan, Diyarbakır'a rakip oldu

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da yetiştirilen karpuzlar büyüklükleriyle Diyarbakır'da üretilen karpuzlara rakip oldu. Oba Köyü'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Alican Akçan, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi.

Iğdır'a bağlı Oba Köyünde çiftçilik yapan Alican Akçan'ın 100 dönüm arazi üzerinde ektiği karpuzları erken yetişti. Örtü altı üretim yapan Akcan'ın arazisinde erken yetişen karpuzların hasadı başladı. 10 ila 25 kilogram ağırlığındaki karpuzları toplayan Akçan, Iğdır'da, Diyarbakır'a rakip olacak büyüklükte karpuzlar yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin hiç bir yöresinde böye karpuz yetiştirilemeyeceği iddiasında bulunan Akcan, tadını yanındaki torunu Gamzeye baktırdı. Organik karpuzlarının şekerden daha tatlı olduğunu belirten Akçan, "Gerçekten şu anda Diyarbakır'a rakip olarak diyorum; Türkiye'nin her hangi bir ilinde böyle karpuz yoktur. Bunlar doğal, organik karpuzlar. Ben Diyarbakır'a rakibim ama artık onlar bana rakip olsun, beni takip etsinler" diye konuştu.

Köydeki 100 dönüm arazisine ektiği karpuzlardan geçen yıl 300 ton ürün elde ettiğini belirten Akçan, bu yıl 500 tona yakın bir hasat beklediğini belirtti. Organik olarak yetiştirdiği karpuzları Azerbaycan ve Nahcivan'a da ihraç ettiğini anlatan Akçan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'un yanısıra bir çok ile de kamyonlarla gönderdiğini kaydetti.