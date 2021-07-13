Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Yonca göreve başladı - Son Dakika

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Yonca göreve başladı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca görevine başladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca görevine başladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ederken, Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Oğuzhan Yonca görevine başladı. Iğdır İl Emniyet Müdürü olarak atanan Oğuzhan Yonca, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti. Vali Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Yonca'yı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - IĞDIR

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