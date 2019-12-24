Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Iğdır İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın

Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Özdurhan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Özdurhan, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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