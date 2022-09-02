Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı - Son Dakika
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Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı

02.09.2022 14:50
Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada R.A. hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayın büyümemesi için köyde ve hastane etrafında güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için de çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak Aralık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aralık, kavga, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı - Son Dakika
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