Iğdır'ın Aralık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Iğdır'ın Aralık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Güzelkaya kazandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Güzelkaya kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Güzelkaya bin 665, CHP adayı Zafer Bayat 962, MHP adayı Cafer Akka 147 oy aldı.



-Güzelkaya'nın öz geçmişi-



Güzelkaya, 1977'de Aralık ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini bu ilçede tamamlayan Güzelkaya, AK Parti İlçe Başkanlığında iki yıl süreyle başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

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