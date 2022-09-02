Iğdır'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Iğdır'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02.09.2022 00:02
Iğdır'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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