Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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